شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يقترب من التشكيل الأساسى للإسماعيلى أمام سموحة بعد التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للنادى الاسماعيلى على الدفع بالجامبى سايكو في التشكيلة الأساسية للفريق فى مواجهة سموحة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها الخميس المقبل بعد ظهوره بمستوى متميز فى التدريبات فور انضمامه للفريق.

ويأمل براون أن يساهم كارميلو وسايكو الوافدان الجدد للدراويش فى تعديل نتائج الإسماعيلى بالدوري، لذلك استقر على تجهيزهم فى مباريات كأس الرابطة لزيادة الانسجام بينهم وبين زملائهم قبل عودة مباريات الدوري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى يقع فى المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة التى تضم أندية الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.