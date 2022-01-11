شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتصالات والزمالك يواجه الاتحاد فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من إياب الدور الأول لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن بدورى سوبر كرة السلة رجال، ويلتقى الأهلى مع المصرية للاتصالات، وسبورتنج مع مصر للتأمين، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع الزمالك، والجزيرة مع سموحة.

واحتفظ نادى الاتحاد السكندرى بصدارة ترتيب دورى سوبر السلة، رغم الخسارة في الجولة الثامنة من الدور الأول لترتيب المراكز من الأول الى الثامن بدورى سوبر كرة السلة رجال.

ويتصدر الاتحاد الجدول برصيد 14 نقطة، ويليه الاتصالات بنفس عدد النقاط، بفارق الأهداف، بعدما فاز كل منهما في 6 مباريات وخسر فى اثنتين، وفى المركز الثالث يأتي الأهلى بنفس الرصيد من النقاط ومرات الفوز والخسارة .

ويحل الجزيرة في المركز الرابع برصيد 13 نقطة ، و سبورتنج خامسا برصيد 11 نقطة ، وجاء مصر للتأمين في المركز السادس برصيد 11 نقطة ، ثم الزمالك و سموحة برصيد 10 و 9 نقاط على الترتيب