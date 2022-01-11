شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة المقاصة فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري البورسعيدي، بقيادة معين الشعباني استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة مصر المقاصة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً، الأربعاء، بمنافسات الجولة الأولى كأس رابطة الأندية المصرية.

من جانبه، كشف حسن عمار، عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، عن المراكز التي حددها معين الشعباني مدرب الفريق، للتدعيم فى الميركاتو الشتوى يناير الجاري، وقال عمار في تصريحات لـ ”الخليج 365”، معين الشعباني حدد بعض المراكز لتدعيمها فى موسم الانتقالات ولم يطلب أسماء معينة، وهذه المراكز هي، "مدافع، ظهير أيسر، خط وسط مهاجم ومهاجم".

وعاد التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصري، لقيادة الفريق البورسعيدى استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد انتهاء إجازته التى حصل عليها عقب انتهاء الجولة الثامنة من الدوري.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية قد حضر جانبًا من مران ألفريق الأول للكرة بالنادى المصرى والذى أقيم مساء الجمعة على ملعب النادى الاجتماعي.

وقرر كريم ذكرى مدير الكرة بالنادى المصرى، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز ألفني، وذلك لفرض حالة من انضباط على ألفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.