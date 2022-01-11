شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة إيسترن كومباني فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني فى الجولة الأولى بمجموعته في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي تقام غداً الأربعاء.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، عن نية ناديه لتدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن خلال موسم الانتقالات الجارى.

وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، إن فيوتشر وضع أكثر من خطة لتدعيم المركزين خلال فترة الانتقالات الجاري، مؤكدا أن النادي لم يبرم أى صفقات بشكل رسمي حتى الآن.

ويغيب الثنائي الدولي، محمد عبد المنعم، وعمر كمال عبد الواحد، عن المشاركة مع فيوتشر في البطولة المرتقبة، نظراً لتواجدهم مع بعثة المنتخب الوطني التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، الذي أقيم الخميس الماضي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وكان جنش قد غاب عن فيوتشر في آخر جولتين بالدوري؛ بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنبي.