حارس الإسماعيلى يبدأ برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الداخلى للركبة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد فوزى، حارس مرمى الاسماعيلى ، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الرباط الداخلى للركبة التى تعرض لها فى التدريبات، ليتأكد غيابه عن الدراويش فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، اعتبارا من غد الأربعاء ولمدة خمسة أيام، ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة سموحة والأهلى ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، إن محمد فوزى ومحمد صادق لاعبًا الفريق سيغيبان عن معسكر فريقهما بالإسكندرية.

ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا يوم الأربعاء المقبل بالمحافظة الساحلية والذى سيستمر حتى يوم 17 يناير الجارى، يتخلله مباراتين أمام سموحه والأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

وأضاف طبيب الدراويش، "نتائج الأشعة التى أجراها الثنائى أثبتت إصابة حارس مرمى الفريق بجزع فى الرباط الداخلى للركبة بينما تعرض لاعب خط وسط الدراويش بمزق بسيط فى العضلة الخلفية “.

وتابع، "سيبدأ اللاعبان بالفعل تنفيذ برنامج علاجى من أجل العودة إلى صفوف الدراويش سريعًا بعد معسكر الفريق المقبل “.

وتعرض الثنائى لإصابات مختلفة خلال التقسيمة التى نظمها الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، أمس ـ السبت ـ للإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لدى لاعبيه قبل المشاركة فى كأس الرابطة.