شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد مجلي لاعب المقاولون بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب، إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

يذكر أن محمد سالم، مهاجم المقاولون، قد أصيب بكورونا أيضا قبل عدة أيام قبل أن يخضع للعزل الصحي.

وأكد طلعت محرم، مدرب المقاولون، أن الجهاز الفني، بقيادة محمد عودة، استقر على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال بطولة كأس رابطة الأندية المرتقبة، للوقوف على مستواهم.

وقال محرم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن مجموعة ذئاب الجبل في كأس الرابطة، إن كل الفرق أصبحت صعبة، ولا يوجد فريق سهل فى الموسم الجاري.

ويصطدم المقاولون العرب بالبنك الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون في البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الإثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية؛ بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.