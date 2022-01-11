الامارات | ثلاث بطاقات تأهل تبحث عن أصحابها في دوري الصالات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث بطاقات تأهل تبحث عن أصحابها في دوري الصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام عند الساعة السابعة مساء اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوف، من الدوري العام لكرة الصالات، التي يتأهل من خلالها ثلاثة فرق إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري درع الخمسين، بعدما ضمن اتحاد كلباء البطاقة الأولى.

ويلعب الساعة السابعة مساء بالتوقيت نفسه البطائح مع النصر، والحمرية مع الشارقة وخورفكان مع الظفرة ومليحة مع اتحاد كلباء.

ويتصدر المجموعة الأولى فريقا النصر والبطائح، برصيد 4 نقاط، وستمهد نتيجة فوز أحدهما للصعود المباشر، بينما سيسهم تعادلهما وفوز الشارقة في أن تتساوى الفرق الثلاثة برصيد خمس نقاط، سيتم بموجبها الاحتكام للمواجهات المباشرة، ومن ثم فارق الأهداف بين الفرق نفسها، لتحديد صاحبي بطاقتي التأهل.

وفي المجموعة الأخرى سيحتاج خورفكان إلى الفوز للصعود أو التعادل، مع خدمة من اتحاد كلباء، فيما يحتاج الظفرة للفوز بفارق ثلاثة أهداف.

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