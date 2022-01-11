الامارات | الهولندي بارت بطل جائزة أبوظبي لقفز الحواجز.. والمري وصيفاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي بارت بطل جائزة أبوظبي لقفز الحواجز.. والمري وصيفاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس الهولندي بارت بليس بالجواد «كريسكراس دي في» بكأس الجائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة «4 نجوم»، وحل الفارس عبدالله المري مع الفرس «سما دبي» وصيفاً، في ختام البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للفروسية والسباق، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

وجرت فعاليات البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وشهد ختامها وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق.

وصمم مسار منافسة الجائزة الكبرى من فئة أربع نجوم، بمواصفات الجولتين، بحواجز تراوح ارتفاعها بين (150 ـ 160) سم، وهي إحدى جولات بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2022.

وفاز الهولندي بارت بليس بالجواد «كريسكراس دي في» والزمن (41.23) ثانية في الجولة الثانية، وحاز كأس الوصافة الفارس الإماراتي عبدالله المري مع الفرس «سما دبي» بزمن (44.56) ثانية، وحل ثالثاً الألماني جورج نييف والجواد «بينور دي روميت» بزمن (45.94) ثانية.

وفاز بارت بليس أيضاً على صهوة الجواد «غرينوبل دي ان» بمنافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز من فئة أربع نجوم، على حواجز (145) سم، بزمن التمايز (41.49) ثانية.

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