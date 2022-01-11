الامارات | كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها التاسعة، التي تُقام فعالياتها ابتداءً من الجمعة المقبل، وتستمر حتى 16 يناير في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة نخبة من أفضل الفارسات والفرسان في الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويُقام الحدث العالمي المرموق برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وتشهد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في موسم 2022 عدداً قياسياً من المشاركين في منافساتها، بحضور ما يزيد على 230 فارساً وفارسة.

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