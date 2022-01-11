شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أفشة أكبر عدو لي بعد هدف القاضية.. ورحيل حسين فيصل عن الزمالك "خطأ كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد باتشيكو، أنه لم يطلب التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي خلال فترة توليه قيادة الفارس الأبيض، مشيرا إلى أن تعاقد الزمالك مع الجزيري ومروان حمدي جاء عن طريق الإدارة".

وتابع: "طلبت ضم حسام حسن أثناء تواجده في سموحة قبل تعاقد الأهلي معه، فهو مهاجم مميز ويملك إمكانيات رائعة".