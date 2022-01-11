شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساءً، وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات كبيرة، حيث تعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفرانة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.

ويفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، وامامهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.