شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. محمد صلاح أفضل لاعب في العالم وأمل المصريين في كان 2021.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد صلاح أفضل فتراته الكروية في الملاعب، حيث إنه لم يصبح من أهم اللاعبين في مصر وإفريقيا فقط، بل إنه من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وتم اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفيسكي للفوز بجائزة الأفضل عن عام 2021، بفضل المستويات الكبيرة التي حققها مع فريقه في مختلف البطولات التي يشارك فيها.

وحطم محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية، بفضل المستويات الخارفية التي يقدمها مع الريدز في المواسم الأخيرة، وبات من أهم اللاعبين على مستوى اللعالم ومن أساطير ليفربول التاريخيين، بفضل الأرقام التي كسرها لنجوم سابقين ظلت صامدة لسنوات طويلة لم تتغير.

ويعول المصريون كثيرا ويعقدون آمالا عريضة على محمد صلاح في مساعدة منتخب الفراعنة على تحقيق نتائج قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره يملك إمكانيات كبيرة وحلول كثيرة على مساعدة الفراعنة في البطولة القارية.

ونستعرض أبرز الأرقام والمعلومات عن الفرعون المصري محمد صلاح:

الاسم : محمد صلاح حامد محروس غالي

تاريخ الميلاد : 15 /6/ 1992

مكان الميلاد : نجريج - الغربية

الحالة الاجتماعية : متزوج

النادى الحالي: ليفربول الانجليزي

المركز: جناح أيمن

الأندية السابقة: المقاولون العرب – بازل السويسري- تشيلسي الانجليزي –فيرونتينا الإيطالي - روما الايطالي – ليفربول الإنجليزي

البطولات: 8 بطولات

القيمة التسويقية: 100 مليون يورو

المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2013