وكيل وليد سليمان ينفي شائعات اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حازم الحديدي وكيل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، أن فريق القلعة الحمراء لم يتواصل مع اللاعب، بشأن اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم.

وقال الحديدي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "وليد سليمان جدد مع الأهلي لمدة موسمين ولم يتحدث أحد من النادي معه بشأن اعتزاله".

وأضاف: "كل هذه الأنباء غير صحيحة، وليد سليمان لاعب ذو قيمة كبيرة والأهلي يقدر النجوم".

واختتم الحديدي تصريحاته: "وليد سليمان متواجد في النادي الأهلي ولن يتواجد في نادي غيره، وإذا لم يتواجد النادي الأهلي، فإن وليد لن يلعب كرة مرة أخرى".