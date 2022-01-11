اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحة الحضري وأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سلبية مسحة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، ومحمد أبو جبل حارس المنتخب الوطني.

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الذين تخلفوا عن مصاحبتها إلى الكاميرون سلبية مسحة كل من عصام الحضري ومحمد أبو جبل ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي.

واتخذت إدارة اتحاد الكرة على الفور كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن.

وكان جيرارد مور محلل الآداء قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نيجريا، مساء اليوم الثلاثاء.