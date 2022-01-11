باتشيكو: أحزنني غياب طارق حامد عن كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى جايمي باتشيكو، مدرب الزمالك السابق، أن منتخب مصر يتصدر قائمة المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2021، مشيرا إلى أنه شعر بالحزن لغياب طارق حامد نجم الفريق الأبيض عن قائمة "الفراعنة" في البطولة.

وقال باتشيكو في تصريحات لقناة "الحياة" التلفزيونية: "أنا رجل أعمل في كرة القدم وأتابع كل بطولات العالم، ومنذ اتصالي لأول مرة مع الزمالك في 2016 أحرص على متابعة الكرة المصرية".

وأضاف: "أرى أن المدربين البرتغاليين بين الأفضل في العالم، كيروش كذلك بين صفوة المدربين في الوقت الحالي، هو شخص على مستوى عال من الإنسانية ولديه خبرة كبيرة كمدير فني بعدما شارك عدة فرق ومنتخبات ولعب في كأس العالم".

وتابع: "حتى الآن ليس لديه المعرفة الكافية بالكرة المصرية لكنني متأكد أنه قادر على قيادة الفراعنة للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا بفضل خبراته وإمكانياته".

وعن حظوظ مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 قال مدرب الزمالك السابق: "منتخب مصر يملك أفضلية كبيرة للفوز بكأس أمم أفريقيا بجانب عدة منتخبات مثل الكاميرون صاحبة الضيافة بجانب السنغال وكوت ديفوار والمغرب والجزائر وتونس".

واستمر: "المباريات الأخيرة لمصر لم تكن بالمستوى المتوقع، لكنني أرى أن التشكيلة الحالية للفراعنة تتضمن مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، يحتاجون لللعب بدون خوف أو رهبة والضغط على المنافس مع الاحترام والحذر المطلوب".

وعن غياب طارق حامد قال باتشيكو: "قد يكون كيروش غير مدرك لبعض التفاصيل الفنية المتعلقة باللاعبين، شعرت بالحزن بعدما رأيت غياب طارق حامد عن قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا،فمنذ وجودي مع الزمالك في 2016 أرى أن طارق هو روح الفريق الذي يلعب في صفوفه".

وأتم المدير الفني البرتغالي تصريحاته قائلا: "لكن المدرب يختار اللاعبين الذين يراهم مناسبين لطريقة لعبه، لذا فأنا أحترم قرار كيروش".