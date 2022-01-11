يونايتد يطيح بأستون فيلا من كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز مانشستر يونايتد على ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ليطيح به من الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ64).

سجل سكوت مكتوميناي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة من زميله فريد.

وكان أستون فيلا سجل هدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق جاكوب رامسي، لكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة على لاعب الفريق الضيف لحظة تسجيله.

بهذا يحصل مانشستر يونايتد على بطاقة التأهل إلى الدور الخامس (دور الـ32)، ليضرب موعدا مع فريق ميدلسبره المنافس بدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، في فبراير المقبل على ملعب "أولد ترافورد".