ملامح تشكيل منتخب مصر في مواجهة نيجيريا بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

اختتم المنتخب الوطني،مساء اليوم الإثنين، تحضيراته لمواجهة نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره النيجيري، مساء غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وشهد المران الأخير لمنتخب مصر اعتماد المدرب كارلوس كيروش على اللاعب محمود حسن تريزيجيه على حساب عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني.

وخلال المران تعرض اللاعب أحمد أبو الفتوح للإصابة، أجرى بعدها الظهير الأيسر للمنتخب أشعة اثبتت سلامة اللاعب، وباتت مشاركته أمام نيجيريا في يد المدرب كارلوس كيروش.

وفي حالة جود رغبة لدى كيروش بعدم المخاطرة بأحمد فتوح أمام نيجريا سيدفع باللاعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

وشهد المران الجماعي مشاركة عمرو السولية لاعب خط وسط المنتخب الوطني لأول مرة.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح (أيمن أشرف)، أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.