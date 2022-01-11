ملف الخليج 365.. مران المنتخب.. تعديل في قائمة المغرب.. ومونديال الأندية في موعده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 10 يناير 2022.

"اعتداءات بأسلحة بيضاء".. الاتحاد الجزائري يندد بما حدث للصحفيين في الكاميرون

مجموعة مصر.. كورونا يقتنص 6 من لاعبي غينيا بيساو

لمواجهة إصابات كورونا.. كاف يستدعي ثنائي تحكيم مصري جديد لكأس أمم أفريقيا

المساكني يتعافي من كورونا ويلتحق ببعثة تونس في الكاميرون الثلاثاء

الجابون يتخطى جزر القمر ويفسد مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا

غينيا تهزم مالاوي وتلحق بالسنغال في الصدارة بأمم أفريقيا

الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية في اجتماع اللجنة المنظمة

إصابة مصرية جديدة.. اتحاد الكرة يعلن إيجابية مسحة كورونا لجمال علام

بالفيديو.. منتخب المغرب يعبر غانا بصعوبة في كأس أمم أفريقيا

"استبدال مدافع الأهلي بلاعب الزمالك".. تعديل في قائمة المغرب بكأس أمم أفريقيا

خاص.. مونديال الأندية في موعده.. وورش عمل للفرق المشاركة

بهدف قاتل.. السنغال تهزم زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

"مشاركة السولية في المران الجماعي".. منتخب مصر يختتم استعداداته لنيجيريا

ضربة لنيجيريا قبل مواجهة مصر