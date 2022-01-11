مجموعة مصر.. إصابة 6 من لاعبي غينيا بيساو بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض منتخب غينيا بيساو المنافس في المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لهجمة شرسة من فيروس كورونا.

منتخب غينيا بيساو أعلن إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا، وخروجهم عن مواجهة السودان المقرر إقامتها مساء الثلاثاء في الجولة الأولى للبطولة.

المنتخب الغيني سيخوض المباراة بقائمة تضم 18 لاعبا فقط، بعد أن أصيب 6 لاعبين بفيروس كورونا، حيث لم يحضر إلى الكاميرون سوى 24 لاعبا فقط في الفريق.

وتستهل بيساو مبارياته في المجموعة بمواجهة السودان الثلاثاء، قبل أن تواجه منتخب مصر في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

اللاعبون المصابون في فريق غينيا الاستوائية هم: ديوناس مينديز، جورجينيو إنتيما، ميميتو بياي، ألفا سيميدو، ليونيل ألفيس، ونانو.