شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب تقريرا طبيا مفصلا من طبيب منتخب المغرب عن حالة بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجهاز الطبي لمنتخب المغربي من أجل الحصول على تقرير طبي عن حالة بدر بانون لاعب الفريق الأحمر، والمتواجد حاليا في المغرب رفقة منتخب أسود الأطلسي استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويرغب الجهاز الطبي بالأهلي في معرفة حالة بانون حيث طلب كل الأشعة والفحوصات والتحاليل التي خضع لها بدر بانون، للاطمئنان على حالة اللاعب وموقفه الطبي، لتحديد برنامج علاجه ومدة غيابه عن الملاعب وموعد عودته للمشاركة رفقة الفريق الأحمر.

كما يرغب الجهاز الطبي بالأهلي في تبديد المخاوف التي تسيطر على أعضائه بعد الأنباء التي ترددت عن معاناة بانون من مضاعفات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وحاجته للعلاج فترة طويلة لن تقل عن 3 أو 4 أسابيع.

وغاب بانون عن مران منتخب المغرب أمس الأحد؛ بسبب الإصابة، وفضل وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس إراحته بسبب الإصابة، قبل أن تكشف الفحوصات التي خضع لها اللاعب تعرضه للإصابة دون تحديد طبيعتها وحاجته لبرنامج علاجي لمدة 3 أسابيع، حيث يرغب الجهاز الفني للأهلي أن يؤدي اللاعب برنامجه التأهيلي داخل النادي.

كان بدر بانون قد تعرّض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى منها، ولكنه يتعرض لإصابة جديدة خلال مشاركته في تدريبات منتخب أسود الأطلسي، ليتم استبعاده من المشاركة في أمم إفريقيا بشكل نهائي.