شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد تجدد تعاقدها مع يد نيس الفرنسى لمدة 3 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مروة عيد عبد الملك محترفة كرة اليد عن تحديد تعاقدها مع فريق كرة اليد بنادى نيس الفرنسى لمدة 3 سنوات قادمة.

وتعد مروة عيد من أبرز نجمات كرة اليد اللاتي نجحن فى خوض تجربة الاحتراف وسط طموح كبير فى مواصلة المشوار.

وكما تعد مروة عيد من عائلة رياضية جدا، حيث إنها شقيقة نصرة عيد لاعبة فريق يد الأهلى و حارسة مرمى منتخب سيدات كرة القدم خاصة أنها تجمع بين ممارسة اليد و القدم وشقيقة مدربة يد الأهلى السابقة حنان عيد.

وجاء إعلان مروة عيد عن تجديد تعاقدها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنشر صورة خلال توقيع على التعاقد.