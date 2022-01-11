شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين 10 /1 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: 300 مشجع مصرى يصلون الكاميرون غدا لمؤازرة الفراعنة أمام نيجيريا، استدعاء بن شرقي للانضمام لمعسكر منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، تأكيدا لليوم السابع.. كاف يستدعى الغندور ومعروف لأمم أفريقيا بعد إصابة 12 حكما.

استدعاء بن شرقي للانضمام لمعسكر منتخب المغرب فى أمم أفريقيا

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لقائمة المنتخب المغربي المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي. يرفض مسئولو نادى الزمالك فكرة رحيل أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الحالى، كما يرفضون مناقشة أى عروض يتلقاها اللاعب فى تلك الفترة بسبب أزمة إيقاف القيد ومنع الزمالك من إبرام أى صفقات جديدة. الزمالك يرفض رحيل أحمد سيد زيزو فى الشتاء

إصابة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بفيروس كورونا فى الكاميرون

أكدت نتائج المسحة الطبية التى أجريت اليوم إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارى سلبية.

أكد مراسل أون تايم سبورت، أن الجيش الكاميروني خصص اثنين من عناصره لحماية محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك خلال نزوله لملعب التدريب بسبب تجمهر المشجعين حوله، وذلك بناءً على طلبات كيروش.

الزمالك يحسم مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد

حسم مسئولو نادى الزمالك مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

بيراميدز يبحث عن مهاجم أجنبى لتدعيم صفوفه فى الشتاء

يبحث مسئولو نادى بيراميدز عن مهاجم أجنبى سوبر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، بناءً على رغبة إيهاب جلال الذى شدد على ضرورة تدعيم الخط الأمامى للفريق السماوى.