شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال ... محمد عبد المنعم صخرة دفاع الفراعنة في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد عبد المنعم، لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني، للمشاركة مع الفراعنة في رحلة التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه، وانضم عبد المنعم إلى المنتخب بعد تألقه، سواء في الموسم الماضي مع سموحة، أو الموسم الجاري مع فيوتشر.

وشارك محمد عبد المنعم مع فيوتشر في 7 مباريات هذا الموسم بالدوري العام أظهر من خلالها مستوى مميزا جعله على أولويات النادي الأهلي، الذي أبدى رغبته في قطع إعارته إلى فيوتشر لتدعيم الفريق، قبل أن يضمه كارلوس كيروش، مدرب المنتخب، إلى بطولة كأس العرب، ويبقي عليه مجدداً في قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.



محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطنى

الاسم: محمد عبد المنعم "كامبوس"

السن: 22 عاماً

النادى: فيوتشر

المركز: مدافع

الأندية: الأهلي، سموحة، فيوتشر

البطولات: لم يسبق له التتويج بالبطولات

القيمة التسويقية: 400 ألف يورو

الحالة الاجتماعية: أعزب

عدد الأهداف: أحرز هدفين في الدوري المصري

المثل الأعلى: وائل جمعة، راموس، فان دايك