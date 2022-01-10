شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا عن أسماء المرشحين في الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. وفيما يلي كشف بأسماء السادة المرشحين لانتخابات نادي الزمالك: أولا: منصب رئيس مجلس الإدارة ، وعددهم 3 مرشحين وبياناتهم كالتالي : 1- عمر جلال حسن محمد هريدي، اسم الشهرة "النائب عمر هريدي". 2- أحمد سليمان عفيفي عباس، اسم الشهرة "أحمد سليمان ". 3- مرتضى أحمد محمد منصور ، اسم الشهرة "مرتضى منصور". ثانياً : منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي : 1- ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي. 2- هشام نصر سليمان أحمد ، اسم الشهرة " هشام نصر سليمان". 3- أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق ، اسم الشهرة " أحمد عبدالغني". 4- مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود ، اسم الشهرة " لواء دكتور مهندس مصطفى هدهود " . ثالثا: منصب أمين الصندوق، وعددهم 4 مرشحين وبياناتهم كالتالي : 1-محمد قدري محمد جلبى، اسم الشهرة "دكتور محمد راشد المراغي" . 2- هاني شكري نجيب جرجس، اسم الشهرة "هاني شكري". 3- محمد أحمد حمدي محمد ، اسم الشهرة "محمد حمدي". 4- خالد إبراهيم محمد لطيف، اسم الشهرة "خالد محمد لطيف". رابعا: منصب عضوية مجلس الإدارة، وعددهم 40 مرشحاً وبياناتهم كالتالي : 1- أحمد عفيفي مصطفى السيد، اسم الشهرة "دكتور مهندس / أحمد عفيفي". 2- أحمد عبدالحق عبد الوهاب السباعي، اسم الشهرة "أحمد عبد الحق السباعي". 3- رجب أحمد رواش إبراهيم ، اسم الشهرة "رجب رواش". 4- رفعت عبد الرؤوف شبل محمود، اسم الشهرة "رفعت شبل". 5- كريم محمد عادل السيد، اسم الشهرة "كريم عادل عبيد". 6- عصام الدين حسن سيد حسين اسلمبولي. 7- جمال عبدالناصر أمين محمود عقبي، اسم الشهرة "جمال عقبي". 8- هاني محمد فاروق أبو العز حسن، اسم الشهرة "هاني فاروق أبو العز". 9- عبدالله جورج عبده سعد، اسم الشهرة "عبد الله جورج سعد". 10- مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، اسم الشهرة "دكتور . مصطفى عبدالخالق ". 11- هشام يكن حسين ذكي، اسم الشهرة "هشام يكن". 12- محمد ممدوح حسن الماوى، اسم الشهرة "محمد الماوى". 13 - مصطفى سيف النصر عبدالظاهر العماري، اسم الشهرة "مصطفى سيف العماري". 14- صبري محمد فتحي حسن، اسم الشهرة "صبري حسن". 15- الحسيني سمير محمد أحمد، اسم الشهرة "الحسيني سمير". 16- أحمد محمد عبدالجواد محمد، اسم الشهرة "أحمد عبدالجواد". 17- آمال عبدالعاطي زوام إبراهيم ، اسم الشهرة "آمال زوام". 18- هاني عيد محمد عيد، اسم الشهرة "هاني عيد". 19- جمال محمود عبدالسلام شعلان، اسم الشهرة "د. جمال شعلان". 20- هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة "هاني زاده". 21- حسن السيد عمر أحمد، اسم الشهرة "حسن عمار". 22- أسامة محمد عبد الباري محمد يوسف، اسم الشهرة "أسامة عبدالباري". 23- مجدي محمد محمد محمود، اسم الشهرة "مجدي السيوفي". 24- ماهر محمد شفيق شقران، اسم الشهرة "ماهر شفيق". 25- عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل، اسم الشهرة "عمرو علي أدهم إبراهيم أدهم خليل". 26- مصطفى محمد أحمد محمد بدوي، اسم الشهرة "مصطفى بدوي". 27- ماجد منصور أحمد قيشو، اسم الشهرة "ماجد قيشو". 28- مروة عبدالله رمضان عبدالله، اسم الشهرة "مروة عبدالله". 29- صبحي محمد عبدالسلام محمود، اسم الشهرة "صبحي عبدالسلام". 30- أحمد جمال عبدالشافي موسي، اسم الشهرة "أحمد جمال". 31- معتز محمد وفاء محمد أنور عمران، اسم الشهرة "معتز وفائي عمران". 32- محمد مصطفى محمد رحمي ، اسم الشهرة "محمد رحمي". 33- حامد عثمان حامد أحمد محمد، اسم الشهرة "هاني عثمان معن". 34- إيهاب جاد محمد الفولي ، اسم الشهرة "إيهاب الفولي". 35- أحمد مرتضى أحمد منصور، اسم الشهرة "أحمد مرتضى منصور". 36- علاء الدين مختار محمد مقلد، اسم الشهرة "لواء/ علاء مقلد". 37- سليمان حميد وهدان عمارة، اسم الشهرة " سليمان وهدان". 38- علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا، اسم الشهرة " لواء / علاء ناجي أبو العلا ". 39- جمال محمد عبد الحميد مصطفى، اسم الشهرة "جمال عبد الحميد". 40- مريم رزق نصحى غبير، اسم الشهرة "مريم رزق". خامسا: منصب عضوية مجلس الإدارة (عضو الشباب) ، وعددهم 19 مرشحاً وبياناتهم كالتالي : 1- سيف الإسلام محمد يوسف السيد، اسم الشهرة "سيف الإسلام محمد". 2- محمد صلاح حسين عودة، اسم الشهرة "محمد عودة أبو قطيط". 3- هشام نصر الدين إبراهيم علي درويش، اسم الشهرة "هشام نصر إبراهيم". 4- محمد علي محمد أحمد أبو النجا ، اسم الشهرة "محمد علي أبو النجا". 5- سامح سوني سعيد محمود إبراهيم الخوانكي، اسم الشهرة "سامح سوني الخوانكي". 6- محمد طارق حسن عبد الغني ، اسم الشهرة "محمد طارق". 7- ايهاب عصمت حسن عاشور، اسم الشهرة "بيبو". 8- أحمد هاني محمد سعيد زاده، اسم الشهرة "أحمد هاني زاده". 9- محمد جمال عطية متولي، اسم الشهرة "محمد جمال (جيمي)". 10- سامر أحمد عبد الوهاب أحمد، اسم الشهرة "سامر أحمد عبد الوهاب" . 11- أحمد سامر محمد سمير أبو الخير، اسم الشهرة "أحمد سامر". 12- محمود فيصل عنتر مصيلحي أبو العينين، اسم الشهرة "محمود فيصل أبو العينين". 13- محمد أسامة محمد الحسيني الغباشي ، اسم الشهرة "محمد أسامة". 14- عمرو عز مختار محمود، اسم الشهرة "عمرو عز مختار". 15- أحمد هشام حافظ أمين ، اسم الشهرة "أحمد هشام حافظ ". 16- خالد محمد المنتصر عبد المنعم الزيات ، اسم الشهرة "خالد الزيات". 17- محمود محمد محمود محمد طه، اسم الشهرة "المستشار / محمود محمد طه ". 18-.بسنت سيد مصطفى جوهر، اسم الشهرة "بسنت سيد جوهر". 19- أحمد محمد عمر دعبس، اسم الشهرة "أحمد دعبس".