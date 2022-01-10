شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة وفقرة خاصة بالحراس في مران المصري ببرج العرب استعدادا للمقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، المران الأساسي مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة، والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب.

واشتمل المران على فقرة خاصة لحراس المرمى، بجانب بعض التدريبات البدنية، كما خاض الفريق تقسيمة قوية اشتملت على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الإثنين في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وتضم القائمة 29 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته

في خط الدفاع : اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام جمال ، إسلام المزين.

في خط الوسط: فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، إسلام عطية ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، أسامة الجزار.

في خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي.