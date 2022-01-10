شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى 0/3 دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة العاشرة بدورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 15 يناير الجارى لعقد اجتماع مع أندية الرجال والسيدات المشاركة فى كأس مصر للموسم المحلى الجديد 2021/2022 لإجراء القرعة.

ويشارك فى مسابقة السيدات كل من: الأهلى والزمالك والصيد وسبورتنج وسموحة والشمس وأصحاب الجياد والطيران والجزيرة ووادى دجلة والزهور وهليوبوليس و دلفى و الإتحاد السكندرى.

بينما يشارك فى أندية الرجال كل من: الأهلى والزمالك وطلائع الجيش وسموحة و بتروجت والطيران وسبورتنج والاتحاد السكندرى وإيسترن كومباني و الشمس و مصر للبترول و بنى سويف و المنيا و هليوبوليس و بورسعيد و الداخلية و القناة و الترسانة و 6 أكتوبر و الإعلاميين و دلفى و طنطا و الزهور و إسكندرية للبترول و بنها و كفر الشيخ و الصيد و اتحاد الشرطة و الفائز من محافظة الفيوم مع قارون و جزيرة الورد مع ميت غمر و الفائز من العبور مع حدائق الأهرام و بايونيرز ممثل الصعيد.