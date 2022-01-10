شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواصل صدارة بطولة الجمهورية بعد إسقاط سموحة بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب سموحة بالإسكندرية، ضمن الجولة 13 من بطولة الجمهورية، ليواصل التربع على صدارة الترتيب.

بدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: أحمد داوود - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله.

الوسط: عمر عبد الحميد - كريم عثمان - محمد أسامة «ميدو» - يوسف شريف - ميدو نبيل.

الهجوم: رأفت خليل.

وفي الشوط الثاني شارك محمد حمدي بدلًا من ميدو أسامة، وشهاب وائل بدلًا من ميدو نبيل، وعبد الرحمن شريف بدلًا من عمر عبد الحميد، ومصطفى أبو الخير بدلًا من رأفت خليل.

افتتح سموحة التسجيل في الدقيقة 20، وسجل ميدو نبيل هدف التعادل لـ«أهلي 2003» فى الدقيقة 35، قبل أن يسجل المدافع إبراهيم عبد الحكيم هدف الفوز في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة للأهلي، ويحافظ الفريق على صدارة الدوري.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 30 نقطة، مواصلًا التربع على صدارة الترتيب، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، وعلى فاركو بنفس النتيجة، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وفاز على فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سيراميكا بخماسية نظيفة، وعلى المقاصة بثنائية نظيفة، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف، مسجلًا 28 هدفًا، مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 كلا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.