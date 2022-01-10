شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع بانون لتحديد موعد عودته للقاهرة وأداء برنامج التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الجهاز الفني للأهلي مع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، لتحديد موعد عودته إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات فريقه وبدء برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة رفقة منتخب المغرب بالكاميرون، وتم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب أسود الأطلسي وضم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بدلا منه.

ويحتاج بانون للتأهيل لمدة 3 أسابيع قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث حرص الجهاز الفني للأهلي على التواصل معه لمعرفة تفاصيل الإصابة، وموعد قدومه إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به وتجهيزه للمرحلة القادمة من المنافسات التي يخوضها الأهلي.

وغاب بانون عن مران منتخب المغرب أمس الأحد؛ بسبب الإصابة، وفضل وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس إراحته بسبب الإصابة، قبل أن تكشف الفحوصات التي خضع لها اللاعب تعرضه للإصابة دون تحديد طبيعتها وحاجته لبرنامج علاجي لمدة 3 أسابيع، حيث يرغب الجهاز الفني للأهلي أن يؤدي اللاعب برنامجه التأهيلي داخل النادي.

كان بدر بانون قد تعرّض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى منها، ولكنه يتعرض لإصابة جديدة خلال مشاركته في تدريبات منتخب أسود الأطلسي، ليتم استبعاده من المشاركة في أمم إفريقيا بشكل نهائي.