شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وجدية فى مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة نيجيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السياق ذاته، أكدت نتائج المسحة الطبية التى أجريت اليوم إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارى سلبية.

على صعيد متصل، أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني، أن طموح الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية هو تحقيق الفوز ولا بديل عنه خلال مشوارهم بالبطولة، انطلاقاً من مباراة نيجيريا، وقال كيروش على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم استعداداً لمباراة نيجيريا غداً فى مستهل مشوار المنتخب الوطنى بدور المجموعات، "طموحاتنا بسيطة، الفوز بجميع المباريات، لدى خيارات جيدة فى فريقنا، لدينا 7 مباريات لنلعبها وستكون استراتيجياتنا فى الملعب.

وأضاف كيروش، "شرف كبير نبدأ المنافسة ضد نيجيريا، لدينا فريق مميزة يمتازن بأداء عالٍ، وسنقدم أفضل ما لدينا".

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

وأكد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، ويستهلها المنتخب غدا بمواجهة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.