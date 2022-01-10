الزمالك يهزم الطيران 3 /1 فى دورى رجال الطائرة

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 3 /1، فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

ويسعى فريق نادى الزمالك هذا الموسم إلى الفوز بالدورى هذا الموسم لمصالحة الجماهير، بعدما استطاع التتويج بكأس مصر على حساب غريمه التقليدى الأهلى الموسم المنقضى.

ويشارك فى مسابقة السيدات كل من: الأهلى والزمالك والصيد وسبورتنج وسموحة والشمس وأصحاب الجياد والطيران والجزيرة ووادى دجلة والزهور وهليوبوليس و دلفى والاتحاد السكندرى.

بينما يشارك فى أندية الرجال كل من: الأهلى والزمالك وطلائع الجيش وسموحة و بتروجت والطيران وسبورتنج والاتحاد السكندرى وإيسترن كومباني و الشمس و مصر للبترول و بنى سويف و المنيا و هليوبوليس و بورسعيد و الداخلية و القناة و الترسانة و 6 أكتوبر و الإعلاميين و دلفى و طنطا و الزهور و إسكندرية للبترول و بنها و كفر الشيخ و الصيد و اتحاد الشرطة و الفائز من محافظة الفيوم مع قارون و جزيرة الورد مع ميت غمر و الفائز من العبور مع حدائق الأهرام و بايونيرز ممثل الصعيد.