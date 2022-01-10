مصر تحرك "الملك" للانتصار بالعقل في حصار الأسود والنسور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

في أرض تحكمها الأسود غير المروضة، يخطط "الفراعنة" لمنع هجمات النسور الجارحة القادمة من الجوار.

منتخب مصر يبدأ رحلته في كأس الأمم الإفريقية في مدينة جاروا الواقعة على حدود الكاميرون مع نيجيريا، بلقاء جماهيري ضخم في المسابقة.

مصر تنافس في المجموعة الرابعة ضد منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في محاولة لاقتناص الصدارة لتمهيد طريق أفضل في ثمن النهائي.

النسور الخضراء القادمة من نيجيريا تستهدف التغلب على مصر لمعرفتها بأن رغم كونها المواجهة الأولى للفريقين، فإنها قد تحسم بطل المجموعة، أو يكون لها دورا كبيرا في ذلك.

وبين الأسود الكاميرونية غير المروضة التي قد تدعم نيجيريا في مواجهة المصريين، وبين النسور التي طارت إلى جاروا للسيطرة على مدرجات الملعب، لا تجد مصر سوى خيارين للخروج من هذا الحصار.

الخيار الأول هو استخدام الملك، محمد صلاح، أسطورة ليفربول الحية ونجم الدوري الإنجليزي الممتاز وهدافه، وهداف الجيل الحالي للمنتخب المصري.

البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق المصري، سيعمل على تحريك "الملك" في الملعب على طريقة لعبة "الشطرنج" من أجل مباغتة النسور وتحجيم هجماتها الشرسة.

الخيار الثاني هو الاعتماد على العقل للنجاة من الموقعة الصعبة للمصريين في جاروا، حيث من المتوقع أن يكتظ الملعب بجمهور نيجيريا، لتظهر النسور وكأنها في ملعبها تواجه ضيفها المصري.

رجال كيروش عليهم أن يتعاملوا مع الموقف باستخدام العقل أولا، بامتصاص الحماس الجماهيري وعدم منح نيجيريا السيطرة على المباراة حتى لا تستغل ذلك بالتسجيل المبكر الذي قد يمنحها نقاط المباراة كاملة في النهاية.

الفريق المصري يدرك جيدا أن مواجهة نيجيريا ربما تكون مفتاح البطولة، نظرا لأن صدارة المجموعة ستمنحه طريقا أسهل في ثمن النهائي، بعيدا عن حامل اللقب الجزائر، الذي على الأرجح سيتصدر مجموعته ليواجه وصيف مجموعة مصر.

مصر انتعشت بانضمام كتيبة المحترفين التي غابت عن آخر ظهور لها بكأس العرب، ليمنح محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه ومحمد النني وعمر مرموش قوة إضافية عملاقة للفريق الباحث عن اللقب الثامن.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية

التاريخ: 11 يناير 2022

التوقيت: 06:00 مساء بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1

الملعب: رومدي أدجيا - جاروا (الكاميرون)