على نفقة "مستقبل وطن" و"بريزنتيشن".. 300 مشجع مصري يسافرون للكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - تكفل حزب مستقبل وطن، وشركة بريزينتيشن سبورتس، بسفر 300 مشجع لمنتخب مصر إلى مدينة جاروا الكاميرونية، لمساندة "الفراعنة" في مباراة نيجيريا ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وتتوجه أولى طائرات الجماهير المصرية لمدينة جاروا الكاميرونية، صباح غدا الثلاثاء، على متن رحلة تنظمها شركة "بريزنتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية، وحزب مستقبل وطن في

إطار مؤازرة منتخب الفراعنة في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا أمام نيجيريا.

وتحمل كلا من حزب مستقبل وطن وشركة بريزنتيشن سبورتس تكاليف سفر 300 من مشجعي مختلف الأندية، إيمانا بضرورة مساندة الجمهور المصري لمنتخب بلاده من أرض الملعب.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو بجانب نيجيريا.