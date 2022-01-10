"مشاركة السولية في المران الجماعي".. منتخب مصر يختتم استعداداته لنيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أدى منتخب مصر اليوم الاثنين، تدريبه الأخير استعدادا للقاء نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره النيجيري، مساء غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وأقيم المران على ملعب سيناج المخصص للتدريبات، وشارك فيه جميع اللاعبين الـ26 الذين تضمنتهم البعثة.

وشهد المران الجماعي مشاركة عمرو السولية لاعب خط وسط المنتخب الوطني لأول مرة.

ويتوجه الفريق بعد المران إلى ستاد رومدي الذي يحتضن مباراة الغد لمعاينته حسب لائحة تنظيم البطولة، حيث اختارت البعثة أن تكون الزيارة تحت الأضواء الكاشفة حيث تقام المباراة.