الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية في اجتماع اللجنة المنظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحفظ النادي الأهلي على موعد بطولة كأس العالم للأندية، خلال ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عصر اليوم الاثنين، والتي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وحضر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، حضر ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وسجل المهندس خالد مرتجي أمام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحفظ الأهلي على موعد البطولة.

وشدد مرتجي خلال حضوره ورشة العمل على أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مرتجي لمسئولي "فيفا" خلال الاجتماع أن النادي يفتقد حاليًّا جهود 9 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الإفريقية، فضلًا عن أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين فى بطولة كأس العالم للأندية لم تراعِ موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية.

وشدد مرتجي خلال اجتماعه بمسئولي اللجنة المنظمة للبطولة على أن النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين "فيفا" و"كاف" تجاه مسئوليتيهما نحو البطولتين، والعمل على نجاحهما دون وقوع ضرر على أي من الأندية أو المنتخبات المشاركة.