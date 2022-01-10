شكرا لقرائتكم خبر ماني ينقذ السنغال من فخ زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السنغالي انتصارا بشق الأنفس في بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة في الكاميرون، وتغلب على منتخب زيمبابوي 1 / 0 أمس على ملعب «كويكونج» بمدينة بافوسام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء هدف الفوز للسنغال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجله نجم ليفربول ساديو ماني من ضربة جزاء.

وأفلت المنتخب السنغالي من فخ التعادل السلبي الذي كان سيشكل صدمة كبيرة في بداية مشواره، كونه من المرشحين بقوة في البطولة الحالية.

وكان المنتخب السنغالي قد خسر أمام نظيره الجزائري 0 / 1 في نهائي النسخة الماضية من البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر عام 2019، كما سبق له الوصول للنهائي في عام 2002 وخسر حينها أمام الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية.

أما منتخب زيمبابوي، فلم يسبق له تجاوز دور المجموعات في سجل مشاركاته بالبطولة الأفريقية، وقد قدم أداء مقنعا في مباراة اليوم واقترب من هز شباك المنتخب السنغالي في أكثر من مناسبة، لكنه تلقى صدمة هز الشباك بضربة الجزاء في الثواني الأخيرة. وفرض المنتخب السنغالي سيطرته وتفوقه الهجومي بشكل كبير خلال أول نصف ساعة من المباراة، لكن منتخب زيمبابوي دخل في أجواء اللقاء بعدها وتبادل مع منافسه فترات الاستحواذ والضغط الهجومي.

وضغط المنتخب السنغالي بقوة في الوقت القاتل ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي تصدي كلفن مادزونجوي للكرة بيده، وقد عاد الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل تأكيد القرار.

وتقدم ساديو ماني لتنفيذ ضربة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك ليهدي المنتخب السنغالي 3 نقاط مهمة في أولى مبارياته بدور المجموعات.