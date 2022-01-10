كييزا يخضع لعملية جراحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخضع نجم يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا لعملية جراحية في الأيام المقبلة، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرض اللاعب الدولي الإيطالي للإصابة في المباراة التي فاز بها فريقه على روما الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 4 / 3 أمس الأول في مباراة مثيرة.

وعانى جناح الفريق مما وصفه يوفنتوس بالتواء حاد في الركبة اليسرى، الأمر الذي اضطره إلى الحضور لمركز تدريبات النادي مستعينا بعكازات أمس.

ومن المرجح أن يغيب كييزا عن بقية الموسم وهو الأمر الذي يعد بمثابة انتكاسة لفريق المدرب ماسيمليانو أليجري.

ويبتعد يوفنتوس، الذي يستعد لمواجهة إنتر ميلان على لقب كأس السوبر الإيطالي الأربعاء المقبل، بفارق 11 نقطة خلف إنتر المتصدر وحامل اللقب، كما يبتعد بفارق 3 نقاط خلف أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

وتلقت آمال إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2022 ضربة قوية بعد إصابة كييزا.

وسيواجه الفريق الإيطالي، منتخب مقدونيا الشمالية في الدور قبل النهائي من الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من البرتغال أو تركيا لحجز مكان في مونديال قطر.