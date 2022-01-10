شكرا لقرائتكم خبر الحساب البنكي يعطل قيد حمدالله بالاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تنتظر إدارة نادي الاتحاد إعادة فتح الحساب البنكي لإنهاء كافة الالتزامات المالية المترتبة على النادي واستيفاء اشتراطات استخراج شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها تسجيل المحترفين الجدد بالفريق الأول لكرة القدم.

وتبقى على النادي مبلغ 15 مليون ريال لإنهاء تلك الالتزامات، حيث لا تزال إدارة النادي تعمل على عدة ملفات تخص تدعيم الفريق بصفقات محلية.

وتترقب الجماهير الاتحادية إنهاء تلك الإجراءات لتسجيل المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله ومشاركته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة وأن الفريق يلعب حاليا فقط بالبرازيلي رومارينهو وهارون كمارا في خانة الهجوم الصريح بعدما استغنت إدارة النادي عن خدمات المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لعدم الحاجة الفنية له، وكذلك عقب تقييم تجربته في الفترة الماضية، حيث انضم للاتحاد خلال فترة التعاقدات الصيفية الماضية ولم يقدم مايشفع له بالاستمرار.

من جانبه، بات المهاجم حمدالله في أتم الجاهزية بعدما أكمل برنامجه اللياقي وبرنامج الإعداد البدني بشكل انفرادي، ثم انضم إلى التدريبات الجماعية التي تخللتها مناورات بمتابعة المدير الفني كوزمين كونترا.

من جهة أخرى توصلت إدارة النادي لاتفاق شفهي مع مدافع فريق الشباب أحمد شراحيلي لضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، كما بدأت مفاوضات مع وكيل المدافع زياد المولد لتجديد عقده.