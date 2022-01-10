الفيصلي والأهلي.. مهمومان يبحثان عن التعويض

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كما أن الأهلي أيضا يبحث عن تصحيح أوضاعه والعودة إلى جدة بانتصار يعيد له جزءا من شخصيته بعد أن أصبح كما هو حال مضيفه اليوم، ضمن قائمة الفرق غير المنافسة على لقب البطولة، وضمن المهددين بالهبوط، حيث تحولت أحلام الفريقين إلى تثبيت الأقدام على الأقل ومن ثم البحث عن تحسين المراكز.
ويتعادل الفيصلي والأهلي في عدد النقاط، إذ يملك كل منهما 15 نقطة، إلا أن فارق الأهداف منح الأهلي المركز الـ13 مقابل الـ14 للفيصلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الفتح.
ويملك الفيصلي صاحب الأرض والجمهور حافزا أكبر للفوز اليوم، خاصة وأن الأهلي حرمه من المحافظة على لقبه بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب عليه 2/ 1 في 21 ديسمبر الماضي بدور الـ16 للبطولة.
أفضلية نسبية
- كلاهما لم يتذوق طعم الفوز في آخر 4 جولات بالدوري
- الفيصلي حصد نقطة واحدة من آخر 4 مباريات بتعادله مع الشباب وخسارته أمام الاتفاق والطائي والهلال
- الأهلي لم يحقق أي نقطة وخسر آخر 4 مباريات أمام أبها والنصر والرائد والشباب
- يتعادلان في عدد النقاط (15 لكل منهما) مع فارق في الأهداف لصالح الأهلي
- تواجها 23 مرة بدوري المحترفين، فاز الأهلي 16 مرة مقابل 3 انتصارات للفيصلي وتعادلا 3 مرات
- في آخر 3 مباريات بالمجمعة فاز الأهلي مرة والفيصلي مرتين
- يفقد الفيصلي مهاجمه جوليو تفاريس لالتحاقه بمنتخب الرأس الأخضر المشارك بكأس أمم أفريقيا الحالية
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