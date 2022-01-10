شكرا لقرائتكم خبر الطائي يتحدى الهلال في موقعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار عند الـ3:40 اليوم صوب ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل لمتابعة لقاء الهلال ومضيفه الطائي ضمن الجولة الـ16 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجدد موقعة اليوم، ذكريات مواجهات الفريقين والتي دائما ما تحمل في تفاصيلها الندية والإثارة والحضور الجماهيري.

وتصب الفوارق الفنية في صالح الهلال ما لم يكن لأصحاب الأرض رأي آخر، خاصة وأنهم يعيشون أفضل الحالات في الفترة الأخيرة.

يحتل الطائي المرتبة الثامنة برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أبها، ويسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والتقدم أكثر في سلم الترتيب، ويعول المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا على أوراق فنية رابحة قادرة على تنفيذ مهامه وتعويض الغياب المؤثر المتمثل في هداف الفريق، الزامبي ناوليدج موسونا لمشاركته حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

ويتوقع أن يستعين سييرا بخدمات الجزائري أمير سعيود بعد انتهاء مراحل علاجه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

في المقابل، يطمح الهلال المنتشي بتحقيق لقب كأس بيرين للسوبر السعودي، إلى خطف كامل نقاط المباراة لملاحقة المتصدرين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الرائد.

ويتوقع أن يخوض المدير الفني للهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم اللقاء بتشكيلة تحفظ للفريق توازنه بحيث لا تعيده لدائرة التذبذب في النتائج والمستوى، خاصة وأنه يملك عناصر محلية وأجنبية مميزة، خاصة في المقدمة الهجومية المتمثلة في لفرنسي بافيتيمبي قوميز والمالي موسى ماريغا.

قبل المواجهة

