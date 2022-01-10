أقل من ساعة لبيع تذاكر الهلال والطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغرق طرح تذاكر مباراة الهلال والطائي المقررة اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أقل من ساعة ليعلن بعدها نفاد جميع التذاكر التي يصل عددها إلى نحو 13 ألف تذكرة، وهي سعة الملعب الذي ستقام عليه المباراة. وحددت أسعار التذاكر بـ300 ريال للمنصة الفضية، و50 ريالا للواجهة والتذاكر الموحدة والعائلات.



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