أمير الجوف يستقبل إدارة العروبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف في مكتبه أمس، رئيس نادي العروبة مؤنس الشمري، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة الجديد. وأشار أمير المنطقة إلى الدور المتميز لنادي العروبة ضمن منظومة الأنشطة الرياضية بالمنطقة، ومشاركاته في المنافسات على مستوى المملكة. من جانبه، أعرب الشمري وأعضاء مجلس نادي العروبة عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وما يحظى به النادي والنشاط الرياضي بالمنطقة من رعاية واهتمام مستمر من قبله.

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