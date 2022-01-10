بهدف قاتل.. منتخب المغرب يخطف فوزاً ثميناً من غانا ويحصد أول ثلاث نقاط بكأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب المغربي في انتزاع فوز ثمين وقاتل على نظيره الغاني بنتيجة 1/0، من منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، مساء اليوم الإثنين.

وسجل سفيان بوفال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو على فوز المغرب 1/0.

وبهذا الفوز، يحصد المنتخب المغرب يأول ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين لا يملك منتخب غانا أي نقطة.

ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي في وقت لاحق منتخب جزر القمر مع الجابون.

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر يوم الجمعة، ثم مع الجابون يوم الثلاثاء.