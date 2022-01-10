شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك فى التدريب الجماعى قبل لقاء نيجيريا.. ومعاينة ملعب المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى المنتخب الوطني اليوم تدريبه الأخير، استعدادا للقاء نيجيريا في الخامسة مساء غد بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لنهائيات الأمم الأفريقية.

أقيم المران على ملعب سيناج المخصص للتدريبات، وشارك فيه جميع اللاعبين الـ25 الذين تضمنتهم البعثة ، حيث شهد المران الجماعي مشاركة عمرو السولية لأول مرة.

وتوجه الفريق بعد المران إلى استاد رومدي الذي يحتضن مباراة الغد لمعاينته حسب لائحة تنظيم البطولة، حيث اختارت البعثة أن تكون الزيارة تحت الأضواء الكاشفة حيث تقام المباراة.