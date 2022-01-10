شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة عصام الحضرى وأبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب "إيجابية"، ليستمر عزلهما فى فندق إقامة منتخب مصر بالقاهرة.

وتخلف الثنائى عن السفر مع المنتخب الوطنى إلى الكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا وتم الاستعانة بطارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبى بدلا من الحضرى، بينما رفض كيروش المدير الفنى استدعاء بديل لمحمد أبو جبل.

فى السياق ذاته، أكدت نتائج المسحة الطبية التى أجريت اليوم إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارى سلبية.