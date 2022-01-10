شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ونيجيريا.. تاريخ مواجهات الفراعنة والنسور قبل موقعة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى مع نيجيريا غدا الثلاثاء فى أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بدور المجموعات، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التى يقع فيها المنتخب المصرى بجانب غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

وسبق والتقى المنتخبان فى أكثر من مناسبة مختلفة منها أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم، وتصفيات الأولمبية، وغيرها، والتى وصلت إجمالى المواجهات بين المنتخبين إلى 20 مباراة، من بينها 15 رسمية، و5 وديات، حقق الفراعنة الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7، بينما جاء الفوز من نصيب نيجيريا فى 6 مباريات، وفى المباريات الرسمية فقط حققت مصر الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 4 و الهزيمة فى 5 .

شهدت مواجهات مصر ونيجيريا تسجيل 34 هدفا لمصر، و28 هدفا اهتزت بها شباك الفراعنة.

على مستوى أمم أفريقيا، التقى الفراعنة مع النسور النيجيرية فى 8 مواجهات، فاز الفراعنة فى مباراتين، وخسر 3 مواجهات، بينما كان التعادل حاضرا فى 3 مباريات أيضا .

مواجهات أمم أفريقيا

المباراة الأولى أقيمت المباراة فى غانا عام 1963، وفاز الفراعنة 3/6، سجل الأهداف حسن الشاذلى ورضا بثلاثية لكل منهما.

المباراة الثانية عام 1976 خسرت مصر 3/2.

المباراة الثالثة 1980 فى نيجيريا، وفاز صاحب الأرض 1/0.

المباراة الرابعة نصف نهائى البطولة الأفريقية 1984، انتهت بالتعادل 2/2، سجل لمصر عماد سليمان وطاهر أبو زيد، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ينتهى اللقاء 8/7 لنيجيريا.

المباراة الخامسة فى المغرب 1988 انتهى اللقاء بالتعادل السلبى 0/0.

المباراة السادسة فى عام 1990، خسرت مصر 1/0، حيث تمت المشاركة وقتها بالصف الثانى لمشاركة الفراعنة بكأس العالم بإيطاليا.

المباراة السابعة فى تونس 1994، وانتهت بالتعادل السلبى أيضا 0/0

المباراة الثامنة فى أنجولا 2010، فازت مصر 3/1، وسجل الأهداف عماد متعب، و احمد حسن، و محمد ناجى جدو .

وفى بطولات أخرى، التقى الفراعنة مع النسور النيجيرية فى المواجهات التالية..

تصفيات الأولمبياد 1960 فى لقاء الذهاب فوز مصر 6/2، وفى مباراة الإياب فوز الفراعنة 3/0 .

الألعاب الأفريقية 1973 خسارة مصر 4/2.

تصفيات كأس العالم 1978 خسارة مصر 4/0 فى لقاء الذهاب، وفى العودة فاز الفراعنة 3/1.

تصفيات أمم أفريقيا 2017 حسم التعادل مباراة الذهاب 1/1، وفى العودة فوز مصر 1/0.