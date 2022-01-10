شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام لـ"الخليج 365": لا أشعر بأعراض كورونا.. وأخضع للعزل بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أنه لا يشعر بأى عرض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها إيجابية، مشيرًا إلى أنه تم عزله فى فندق الإقامة بالكاميرون ويخضع للبروتوكول الطبى هناك.

تابع علام لـ"الخليج 365"، إنه سيخضع لمسحة جديدة بعد 48 ساعة ويأمل أن تتحول لسلبية، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر فى مباراته غدًا أمام نيجيريا فى افتتاح مشوار بطولة أمم افريقيا بالكاميرون.

وأكدت نتائج المسحة الطبية التى أجريت اليوم إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارى سلبية.