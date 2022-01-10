شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تسحب قرعة كأس مصر 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 15 يناير الجارى لعقد اجتماع مع أندية الرجال والسيدات المشاركة فى كأس مصر للموسم المحلى الجديد 2021/2022 لإجراء القرعة.

ويشارك فى مسابقة السيدات كل من، الأهلى والزمالك والصيد وسبورتنج وسموحة والشمس وأصحاب الجياد والطيران والجزيرة ووادى دجلة والزهور وهليوبوليس و دلفى و الإتحاد السكندرى و المعتدى و الفائز من مين اخر و جزيرة الورد .

بينما يشارك فى أندية الرجال كل من، الأهلى والزمالك وطلائع الجيش وسموحة و بتروجت والطيران وسبورتنج والاتحاد السكندرى وإيسترن كومباني و الشمس و مصر للبترول و بنى سويف و المنيا و هليوبوليس و بورسعيد و الداخلية و القناة و الترسانة و 6 أكتوبر و الإعلاميين و دلفى و طنطا و الزهور و إسكندرية للبترول و بنها و كفر الشيخ و الصيد و إتحاد الشرطة و الفائز من محافظة الفيوم مع قارون و جزيرة الورد مع ميت غمر و الفائز من العبور مع حدائق الأهرام و بايونيرز ممثل الصعيد .

ونجح الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى استرداد مقر الاتحاد الإفريقى سابقا بعد غياب طال قرابة 20 عاما فترة تولى الدكتور عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد توقيع عقد الاتفاق لتسليم المقر بين كل من: ياسر قمر بصفته رئيس الاتحاد المنتخب المصرى والدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى السابق يعود المقر لحيازة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة لاعتبارها ضمن الأصول الثابتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة.

وتعتبر هذه الخطوة هى ثانى إنجازات المجلس الحالى المنتخب برئاسة ياسر قمر، بعد بث مباريات الدورى الممتاز رجال وسيدات حصريا على الهواء مباشرة، من خلال التعاون المشترك بين الاتحاد وقنوات أون تايم سبورت