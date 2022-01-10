شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جابر يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لبطولة كأس الرابطة.

يأتي تواجد إسلام جابر بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بنزلة البرد التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية. ويستعد فريق الزمالك حاليا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .

من ناحية أخرى تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقائمة المنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون..ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي.

من ناحية أخرى استقرت إدارة الزمالك علي عدم التجديد لمحمد اشرف روقا لاعب وسط الفريق والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي بعد 4 مواسم انضم خلالها للزمالك.

إدارة الزمالك تري ان تواجد روقا غير مفيد فنيا للفريق وفقا لرؤية كارتيرون المدير الفني للفريق ، وبناءا عليه سيتم تكريمه نهاية الموسم خاصة أنه من اللاعبين الذين لم يثيروا أزمات طوال فترة تواجده في الزمالك. فيما يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من عمر السعيد ورزاق سيسيه لمشاركة أحدهما أساسيا في خط الهجوم أمام انبي في المباراة المقرر لها 14 يناير الجاري في الجولة الأولي من كأس الرابطة.

ويغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأساسي عن المباراة بانضمامه لمنتخب تونس في بطولة الأمم الأفريقية التي انطلقت اليوم ، ويميل كارتيرون للبدء بعمر السعيد مع مشاركة سيسيه في مركز الجناح الأيمن بدلا من زيزو المنضم لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه