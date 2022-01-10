شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الزمالك أمام سبورتنج 0/3 فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمام نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.

بينما تقام الجولة الحادية عشرة الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من، الزمالك مع الأهلى والصيد مع الزهور وسبورتنج مع وادى دجلة وسموحة مع الطيران والشمس مع الجزيرة وأصحاب الجياد مع هليوبوليس .

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 15 يناير الجارى لعقد اجتماع مع أندية الرجال والسيدات المشاركة فى كأس مصر للموسم المحلى الجديد 2021/2022 لإجراء القرعة.

ويشارك فى مسابقة السيدات كل من، الأهلى والزمالك والصيد وسبورتنج وسموحة والشمس وأصحاب الجياد والطيران والجزيرة ووادى دجلة والزهور وهليوبوليس و دلفى و الإتحاد السكندرى و المعتدى و الفائز من مين اخر و جزيرة الورد .

بينما يشارك فى أندية الرجال كل من، الأهلى والزمالك وطلائع الجيش وسموحة و بتروجت والطيران وسبورتنج والاتحاد السكندرى وإيسترن كومباني و الشمس و مصر للبترول و بنى سويف و المنيا و هليوبوليس و بورسعيد و الداخلية و القناة و الترسانة و 6 أكتوبر و الإعلاميين و دلفى و طنطا و الزهور و إسكندرية للبترول و بنها و كفر الشيخ و الصيد و إتحاد الشرطة و الفائز من محافظة الفيوم مع قارون و جزيرة الورد مع ميت غمر و الفائز من العبور مع حدائق الأهرام و بايونيرز ممثل الصعيد .