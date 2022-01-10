شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصارعة وطاولة.. وجلسات تحفيز.. كواليس منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني العديد من الكواليس المهمة قبل مواجهة نيجريا فى السادسة مساء غد الثلاثاء فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، من أهمها:

جلسات تحفير من كبار المنتخب

يحرص كبار المنتخب، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه وعبدالله السعيد وأحمد حجازى وعمرو السولية ومحمد الشناوى، على عقد جلسات تحفيرية مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز أمام نيجيريا وضرورة الظهور بمستوى مميز فى ضربة البداية أمام النسور .

مباراة مصارعة

ظهر أكرم توفيق لاعب منتخب مصر خلال لعب مباراة مصارعة على جهاز البلاى ستيشن كنوع من الترفيه على اللاعبين بعد تواجدهم فى معسكر مغلق لأكثر من أسبوعين.

تحدى مباريات البلاى ستيشن والطاولة

كما يحرص لاعبو المنتخب فى أوقات الفراغ على لعب الطاولة والبلاي ستيشن، ويظهر فيها نوع من التحدى بين اللاعبين، أمثال محمد صلاح ومحمود الونش وأيمن أشرف وعمرو السولية.

البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.